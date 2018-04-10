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Demirören Hürriyet’i devraldı

Demirören Hürriyet’i devraldı
DOĞAN Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışının ardından, dün devir teslim töreni düzenlendi. Bağcılar'daki Hürriyet gazetesi binasında düzenlenen tören öncesi Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a, Demirören Holding Başkanı Erdoğan Demirören tarafından plaket verildi. Aydın Doğan, törende yaptığı konuşmada, "40 yıla yakın bir süre önce basın dünyasına adım attım. 'ne, medya grubunu kendi isteğim ile hiç kimsenin bir baskısı olmaksızın Yıldırım Bey'le ilk konuşmayı yaptık. Bizim yayın grubunun sahibi Demirören Ailesi olmuştur" dedi. Başkanvekili Yıldırım Demirören ise "Sevgili Doğan ailesi ile dostluğumuz yarım asıra dayanıyor. Bu in iki köklü aile arasında olması bu nedenle sürpriz değil. Demirören Grubu'nun Hürriyet ile ve ile de yolları ilk kez kesişmiyor. Kalıcı olan Türk medya tarihini yazan bu kalıcı kurumlar. Ve bu kurumlara can veren emekçiler, gazeteciler, yayıncılardır" şeklinde konuştu.
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