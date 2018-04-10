DOĞAN Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satışının ardından, dün devir teslim töreni düzenlendi. Bağcılar'daki Hürriyet gazetesi binasında düzenlenen tören öncesi Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a, Demirören Holding Başkanı Erdoğan Demirören tarafından plaket verildi. Aydın Doğan, törende yaptığı konuşmada, "40 yıla yakın bir süre önce basın dünyasına adım attım. Demirören Ailesi'ne, medya grubunu kendi isteğim ile hiç kimsenin bir baskısı olmaksızın Yıldırım Bey'le ilk konuşmayı yaptık. Bizim yayın grubunun sahibi Demirören Ailesi olmuştur" dedi. Demirören Grubu Başkanvekili Yıldırım Demirören ise "Sevgili Doğan ailesi ile dostluğumuz yarım asıra dayanıyor. Bu devir teslimin iki köklü aile arasında olması bu nedenle sürpriz değil. Demirören Grubu'nun Hürriyet ile ve Doğan Grubu ile de yolları ilk kez kesişmiyor. Kalıcı olan Türk medya tarihini yazan bu kalıcı kurumlar. Ve bu kurumlara can veren emekçiler, gazeteciler, yayıncılardır" şeklinde konuştu.
Demirören Hürriyet’i devraldı
Etiketler: Doğan Holding , Aydın Doğan , Doğan grubu , Medya Grubu , Demirören Grubu , Demirören Ailesi , devir teslim
- 10 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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