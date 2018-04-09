;
Yol Durumu
  1. Miraç Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? İşte 2018 Miraç Kandili tarihi

-Rusya- arasında yla ticaret dönemi

konusunda iş birliği yaparak 'nın tepkisini çeken 3 ülke, şimdi de ticaretinde a sırtını çevirecek.

Türkiye-Rusya-İran arasında milli parayla ticaret dönemi

'de yıllardır devam eden iç savaşa son vermek için kolları sıvayan , Rusyave , 'daki zirvede çözüm yolları aradı.

Suriye'deki katliamların durdurulması için yapılan zirve, bölgedeki teröristlere destek sağlayan 'yı endişelendirdi.

Suriye konusunda üç ülke arasında görüşmeler devam ederken Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak'tan kritik bir açıklama daha geldi.

TİCARETTE MİLLİ PARA
Novak, "Rusya, ticaretinin Türkiye ve İran'ın larıyla yapma yollarını inceliyor çünkü bu konuda genel anlayış mevcut ve milli paraların kullanılması yönünde hareket edilmesi gerekir." diye konuştu.

ALTYAPI HAZIRLIĞI
Rus Bakan, "Petrol ödemelerinin milli parayla gerçekleşmesi için her üç ülkenin mali, ekonomi ve bankacılık altyapılarının hazırlanmasına ihtiyaç var." diyerek sözlerini noktaladı.

Etiketler: , , , , , , ,
  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 09:29
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar