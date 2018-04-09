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'ta sokak ortasında dehşet!

'ta bir şahıs sokak ortasında dehşet saçtı. Silahlı şahıs önce boşanma aşamasında olduğu karısına ardından da kendisine ateş etti. Hastaneye kaldırılan karı kocanın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Esenyurtta sokak ortasında dehşet!
Talatpaşa Mahallesi'ndeki olay 08.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma davaları süren D.H. adlı kadın bir süredir akrabasının evinde kalıyordu. Saban evden çıkan kadının yanına gelen kocası V.H. dehşet saçtı. Kadını başından vuran V.H. kendi başına da ateş intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan D.H. ve V.H. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 09:40
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