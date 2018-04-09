Tadımız kaçtı

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, yine ezber bozan açıklamalar yaptı. Önceki akşam İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde şunları anlattı:
Şeker tansiyonu yükseltir: Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Asırlardan beri insanların kullandığı kristal kaya tuzu sağlıklıdır. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Fabrikalarda endüstrinin kullanımı için yapılmıştır. Tuz tansiyonu yükseltmez. Tansiyonu yükselten şekerdir tuz değildir.
Halsizliğin nedeni tuzdur: Hayat tuzsuz olmuyor. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler, cümleleri aslında Fransızca'da 'ekmek ve tuz bulamıyorlarsa pasta yesinler'dir. Vücutta halsizliğin nedeni tuzdur, tuz eksikliğidir.
Ekmek bağımlısıyız: Yanlış beslenmeyle düşman bakteriler ürediği zaman depresyon başlar. Hanımların en hassas noktaları zayıf olmak ve kilo vermek. Endüstri piyasası ise bu durumu inceler ticarete döker. Zayıf olmak demek sağlıklı olmak değildir. Ben zayıflayın diye konuşup yazmıyorum. Benim anlattığım bozulmuş vücut dengesini hormonların enzimlerin fabrika ayarlarına dönmesi için söylüyorum. Sigara bağımlısı gibi ekmek bağımlısıyız.
Fındık, fıstık, ceviz: Karatay kahvaltısı: sağlıklı olan peynir, zeytin, yağ, yumurta ve de mevsiminde sebze yenilmeli. Peynirin yanında ekmek, poğaça, börek ve tahıl grubu olmamalı. Peynirin yanında koskoca kaselerle fındık fıstık, ceviz olmalı. Bunlar bol bol peynirle beraber yenildiği zaman sizi tok tutar. Çünkü acıktırmaz. Siz ekmek yedikçe acıkırsınız. 'Doymadım' dersiniz. Ama bu kahvaltı ile bütün gün dinç kalırsınız...
Şeker tansiyonu yükseltir: Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Asırlardan beri insanların kullandığı kristal kaya tuzu sağlıklıdır. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Fabrikalarda endüstrinin kullanımı için yapılmıştır. Tuz tansiyonu yükseltmez. Tansiyonu yükselten şekerdir tuz değildir.
Halsizliğin nedeni tuzdur: Hayat tuzsuz olmuyor. Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler, cümleleri aslında Fransızca'da 'ekmek ve tuz bulamıyorlarsa pasta yesinler'dir. Vücutta halsizliğin nedeni tuzdur, tuz eksikliğidir.
Ekmek bağımlısıyız: Yanlış beslenmeyle düşman bakteriler ürediği zaman depresyon başlar. Hanımların en hassas noktaları zayıf olmak ve kilo vermek. Endüstri piyasası ise bu durumu inceler ticarete döker. Zayıf olmak demek sağlıklı olmak değildir. Ben zayıflayın diye konuşup yazmıyorum. Benim anlattığım bozulmuş vücut dengesini hormonların enzimlerin fabrika ayarlarına dönmesi için söylüyorum. Sigara bağımlısı gibi ekmek bağımlısıyız.
Fındık, fıstık, ceviz: Karatay kahvaltısı: sağlıklı olan peynir, zeytin, yağ, yumurta ve de mevsiminde sebze yenilmeli. Peynirin yanında ekmek, poğaça, börek ve tahıl grubu olmamalı. Peynirin yanında koskoca kaselerle fındık fıstık, ceviz olmalı. Bunlar bol bol peynirle beraber yenildiği zaman sizi tok tutar. Çünkü acıktırmaz. Siz ekmek yedikçe acıkırsınız. 'Doymadım' dersiniz. Ama bu kahvaltı ile bütün gün dinç kalırsınız...
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