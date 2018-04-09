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Tadımız kaçtı

, yine ezber bozdu. Katıldığı bir konferansta “Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Tuz u yükseltmez. Tansiyonu yükselten dir” diye konuştu

Tadımız kaçtı
Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, yine ezber bozan açıklamalar yaptı. Önceki akşam İstanbul tarafından düzenlenen seminerde şunları anlattı:
Şeker tansiyonu yükseltir: Kaya tuzu sağlık kaynağıdır. Asırlardan beri insanların kullandığı kristal kaya tuzu sağlıklıdır. Sofra tuzu ise tehlikelidir. Fabrikalarda endüstrinin kullanımı için yapılmıştır. Tuz u yükseltmez. Tansiyonu yükselten dir tuz değildir.
Halsizliğin nedeni tuzdur: Hayat tuzsuz olmuyor. bulamıyorlarsa pasta yesinler, cümleleri aslında Fransızca'da 'ekmek ve tuz bulamıyorlarsa pasta yesinler'dir. Vücutta halsizliğin nedeni tuzdur, tuz eksikliğidir.
Ekmek bağımlısıyız: Yanlış yle düşman bakteriler ürediği zaman depresyon başlar. Hanımların en hassas noktaları zayıf olmak ve kilo vermek. Endüstri piyasası ise bu durumu inceler ticarete döker. Zayıf olmak demek sağlıklı olmak değildir. Ben zayıflayın diye konuşup yazmıyorum. Benim anlattığım bozulmuş vücut dengesini hormonların enzimlerin fabrika ayarlarına dönmesi için söylüyorum. Sigara bağımlısı gibi ekmek bağımlısıyız.
Fındık, fıstık, ceviz: Karatay kahvaltısı: sağlıklı olan peynir, zeytin, yağ, yumurta ve de mevsiminde sebze yenilmeli. Peynirin yanında ekmek, poğaça, börek ve tahıl grubu olmamalı. Peynirin yanında koskoca kaselerle fındık fıstık, ceviz olmalı. Bunlar bol bol peynirle beraber yenildiği zaman sizi tok tutar. Çünkü acıktırmaz. Siz ekmek yedikçe acıkırsınız. 'Doymadım' dersiniz. Ama bu kahvaltı ile bütün gün dinç kalırsınız...
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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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