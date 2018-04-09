Suriye televizyonu da, Humus'taki Tayfur askeri havaalanı yakınlarında yüksek seste patlamaların duyulduğunu bildirdi.

Başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'daki yardım görevlileri hükümeti Cumartesi akşamı kuşatma altındaki bölgeye kimyasal silahla saldırı düzenlemekle suçladıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump "hayvan" ifadesini kullandığı Esad için "büyük bir bedel ödeyecek" demişti.

Ancak Amerikalı yetkililer saldırıyı Washington'ın gerçekleştirmediğini söylüyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü, "Şu an, Savunma Bakanlığı Suriye'de hava saldırıları gerçekleştirmiyor" dedi.

Sözcü, "Ancak durumu yakından izlemeye devam ediyoruz ve Suriye ile başka yerlerde kimyasal silah kullananlardan hesap sorulması için diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan Amerikalı bir üst düzey yetkili de, ABD'nin Suriye hükümetine ait askeri üsse herhangi bir saldırı gerçekleştirmediğini söyledi.