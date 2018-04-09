Limanlarda FETÖ ve DEAŞ alarmı

Uluslararası deniz ticaretinde kullanılan gemilerin Türkiye'deki limanlarda DEAŞ ve FETÖ bağlantılı terör unsurlarının yurt dışına çıkışında aracı oldukları ve kaçakçılık suçlarında kullanıldığı ihbarlarının artması üzerine tedbirlerin artırılması için 23 Ocak'ta İstanbul Valiliği'nde mini bir güvenlik zirvesi yapıldığı ortaya çıktı.

TEKNELERE KAMERA

Vatan'ın haberine göre mini güvenlik zirvesi İstanbul Vali Yardımcısı başkanlığında yapıldı. Toplantıya ayrıca Deniz ve İç Sular Genel Müdürlüğü yetkilileri, İstanbul Liman Başkanlığı yetkilileri, gemi acentaları birliği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden de yetkililerin katıldığı öğrenildi.Toplantıda başta kaçakçılık suçları olmak üzere, terör yönüyle de DEAŞ, PKK ve FETÖ'den aranan terör suçlularının, gemilere yanaşan teknelerini kullanma girişimleri olduğunun altı çizildi. Toplantıda teknelerin suç faaliyetlerinde kullanılmasının önüne geçmek için kameralı sistemlerin kullanılması gerektiği yönünde karar alındı.

Limana giren gemilere yanaşma izni olan küçük tekne ve botlara 2018 yılı sonuna kadar kamera sistemi takmaları zorunluluğu getirildi.

KAYITLAR SAKLANACAK

Kamera sistemlerinin teknelerin iç ve dışını görecek şekilde monte edilmesi de standarda bağlandı. Öte yandan olası soruşturma ve şüphe durumlarını ortadan kardırılması için bu kamera kayıtlarının geriye dönük olarak bir ay süreyle saklanması da zorunluluk haline getirildi.