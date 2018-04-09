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Mehmet

Lise öğrencisi , ellerini hareket ettiremeyen engelliler için gözlük geliştirdi. Üstelik bu cihazı, 44 liraya mal etti. yarışmasında üçüncülüğü göğüsledi...

Mucit Mehmet
İzmir'de yaşayan 11. sınıf öğrencisi Mehmet Hamza Erol, kendisini engelli insanlara adadı. Ellerini hareket ettiremeyen bireylerin teknolojik aletleri kullanabileceği bir cihaz geliştirmek için kolları sıvadı. 2 yıllık araştırmanın ardından kendi projesini yapmak için düğmeye bastı. Dışarda 60 dolar olan yazılımı ve cihazı 44 liraya yapmayı başardı. "Yılan kamera ile anlık olarak gözün fotoğrafı alınıyor, USB kablo aracılığıyla bilgisayara gönderiliyor. Kısacası gözlerinizle bilgisayar faresini hareket ettirerek bilgisayarı kullanabiliyorsunuz" ifadesini kullandı. Piyasada bazı gözlüklerin 10 bin doların üzerinde olduğunu belirten liseli , "Daha ucuza mal edebileceğimi düşünerek böyle bir proje geliştirdim. Benim bu ürünüm hem gözlük takarak hem de yüksek doğruluk oranına sahip olmakla beraber yaklaşık 44 liraya mal oldu" diyerek sözlerini sonlandırdı. 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ege Bölge Finalleri'nde üçüncülüğü kazanan Erol, projesinin üretiminin yapılabileceğini vurguladı.
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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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