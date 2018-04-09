İzmir'de yaşayan 11. sınıf öğrencisi Mehmet Hamza Erol, kendisini engelli insanlara adadı. Ellerini hareket ettiremeyen bireylerin teknolojik aletleri kullanabileceği bir cihaz geliştirmek için kolları sıvadı. 2 yıllık araştırmanın ardından kendi projesini yapmak için düğmeye bastı. Dışarda 60 dolar olan yazılımı ve cihazı 44 liraya yapmayı başardı. "Yılan kamera ile anlık olarak gözün fotoğrafı alınıyor, USB kablo aracılığıyla bilgisayara gönderiliyor. Kısacası gözlerinizle bilgisayar faresini hareket ettirerek bilgisayarı kullanabiliyorsunuz" ifadesini kullandı. Piyasada bazı gözlüklerin 10 bin doların üzerinde olduğunu belirten liseli mucit, "Daha ucuza mal edebileceğimi düşünerek böyle bir proje geliştirdim. Benim bu ürünüm hem gözlük takarak hem de yüksek doğruluk oranına sahip olmakla beraber yaklaşık 44 liraya mal oldu" diyerek sözlerini sonlandırdı. TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ege Bölge Finalleri'nde üçüncülüğü kazanan Erol, projesinin üretiminin yapılabileceğini vurguladı.
Mucit Mehmet
Lise öğrencisi Mehmet Hamza Erol, ellerini hareket ettiremeyen engelliler için gözlük geliştirdi. Üstelik bu cihazı, 44 liraya mal etti. TÜBİTAK yarışmasında üçüncülüğü göğüsledi...
Etiketler: Mehmet Hamza Erol , TÜBİTAK , mucit
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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