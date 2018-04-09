Edinilen bilgilere göre olay saat 11.00 sıralarında Taksim Kazancı yokuşunda meydana geldi. Lüks bir minibüsten inen şahıs, uzun namlulu silahla otele ateş açtı.
BİR AY ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Aynı otele yönelik 1 ay önce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.
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