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saldırganı ’da bilgisayarına format atmış

’de 4 akademisyeni katleden ’ın darbe girişimi gecesi bilgisayarındaki bilgileri sildiği belirlendi

Eskişehir saldırganı 15 Temmuz’da bilgisayarına format atmış

Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 4 akademisyeni katleden araştırma görevlisi 'ın darbe girişimi gecesi üniversitedeki bilgisayarlarına format attığı ve fakülteye teslim ettiği ortaya çıktı.

FETÖ BAĞLANTISI ARAŞTIRILACAK

İncelemeye alınacak bilgisayardan saldırgan ve eşinin bağlantısı araştırılacak. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın saldırgan Volkan Bayar'ın format attığı ifade edilen bilgisayarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden isteyeceği öğrenildi.

BOŞANDIĞI EŞİ...

Uzmanların, bilgisayardaki bilgi ve verilerin geri getirilmesinin ardından Volkan Bayar ve boşandığı eşi Saadet Aylin Bayar'ın, FETÖ ile bağlantısının ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

"15 TEMMUZ GECESİ BİLGİSAYARINA FORMAT ATIYOR"

Volkan Bayar'ın iftirası nedeniyle görevden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ahmet Aypay, "15 Temmuz gecesi fakültedeki bilgisayarlarına format atıyor ve fakülteye iade ediyor. Odasını boşaltıyor. Hiçbir öğretim üyesi, elemanı ve görevlisinin üniversitede yapmadığı bir şey bu. Ve hemen isimsiz şikayetlerde bulunuyor. Tabii biz bunları sonradan öğreniyoruz" diye konuştu.

Kenan Kıran / SABAH

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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi 09:38
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