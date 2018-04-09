Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni ByLock yazışmaları ilgili dava dosyalarına gönderildi. Yazışmalarda FETÖ'nün siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine nasıl sızdığı ortaya çıkarıldı. ByLock kayıtlarına FETÖ'cü ajanların HDP kongresine kadar girdiği de ortaya çıktı. Bir başka yazışmada ise şu ifadeler yer aldı: "2 Ocak Cumartesi Sosyal Demokrasi Derneği gençleri olarak Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde odasında ziyaret ettik. Görüşmeyi dernek adına organize ettim. Ona SDD olarak yaptıklarımızdan ve planlarımızdan bahsettik. Çalışma raporumuzu ve 10 Ekim kitapçığımızı sunduk. Çok mutlu oldu. 'Çok iyi düşünmüşsünüz' dedi. CHP Gençlik Kolları'na yardım etmemizi söyledi. Çıkmadan kendisini derneğe üye yaptık." FETÖ'cülerin ByLock kayıtlarında ayrıca CHP'nin Ankara'daki tüm ilçe gençlik kollarını ele geçirdikleri ifadelerine de ulaşıldı.
FETÖ’cü derneğe üye olmuş
Etiketler: FETÖ , CHP , ByLock , Kılıçdaroğlu
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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