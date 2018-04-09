;
Yol Durumu
  1. İncirlik pişmanlığı
  2. Kellim kellim, la yenfa!..

’cü derneğe üye olmuş

FETÖ’cü derneğe üye olmuş
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni yazışmaları ilgili dava dosyalarına gönderildi. Yazışmalarda 'nün siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine nasıl sızdığı ortaya çıkarıldı. ByLock kayıtlarına FETÖ'cü ajanların HDP kongresine kadar girdiği de ortaya çıktı. Bir başka yazışmada ise şu ifadeler yer aldı: "2 Ocak Cumartesi Sosyal Demokrasi Derneği gençleri olarak 'nu genel merkezde odasında ziyaret ettik. Görüşmeyi dernek adına organize ettim. Ona SDD olarak yaptıklarımızdan ve planlarımızdan bahsettik. Çalışma raporumuzu ve 10 Ekim kitapçığımızı sunduk. Çok mutlu oldu. 'Çok iyi düşünmüşsünüz' dedi. Gençlik Kolları'na yardım etmemizi söyledi. Çıkmadan kendisini derneğe üye yaptık." FETÖ'cülerin ByLock kayıtlarında ayrıca CHP'nin Ankara'daki tüm ilçe gençlik kollarını ele geçirdikleri ifadelerine de ulaşıldı.

Etiketler: , , ,
  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar