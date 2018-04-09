Aklını kendine sakla

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte partisinin Siirt İl Kongresi'ne katıldı. Kongre öncesi Siirt halkına ve kongrede partililere konuşan Erdoğan önemli mesajlar verdi:
Afrin'le ilgili son durum, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 17 oldu. Kuzey Irak'ta 327, yurt içinde Gabar'da, Cudi'de, Tunceli'de vesaire ne oldu? 154. Nereye girerseniz girin, biz de orada olacağız.
Fransız Cumhurbaşkanı Bana akıl vermeye kalkıyor. O aklı kendine sakla. Madem ki karşısın, o zaman bizim yanımızda olacaksın. Batı ülkeleri Türkiye'nin operasyonlarını engellemek için 40 takla atıyorlar. O tünelleri izlediniz değil mi? İçinden kamyonlar bile geçebiliyor. Bunun çimentosu kimden? Lafarge'ın çimento tesisi var, oradan alıyorlar. Tünellere döküyorlar. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara 'Cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz.
Doğu Guta'da yavruları yine şehit ettiler. Suriye'deki rejimi hala savunanlar var. Acımasız bir şekilde, biz bu iki yüzlülüğe isyan ediyoruz. Ey Batı, Doğu Guta'da şehit edilen bu insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size bunlar adil davranıyor diyeceğiz. Sizin demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terörden şikayet hakkı yok.
Afrin'le ilgili son durum, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 17 oldu. Kuzey Irak'ta 327, yurt içinde Gabar'da, Cudi'de, Tunceli'de vesaire ne oldu? 154. Nereye girerseniz girin, biz de orada olacağız.
Fransız Cumhurbaşkanı Bana akıl vermeye kalkıyor. O aklı kendine sakla. Madem ki karşısın, o zaman bizim yanımızda olacaksın. Batı ülkeleri Türkiye'nin operasyonlarını engellemek için 40 takla atıyorlar. O tünelleri izlediniz değil mi? İçinden kamyonlar bile geçebiliyor. Bunun çimentosu kimden? Lafarge'ın çimento tesisi var, oradan alıyorlar. Tünellere döküyorlar. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara 'Cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz.
Doğu Guta'da yavruları yine şehit ettiler. Suriye'deki rejimi hala savunanlar var. Acımasız bir şekilde, biz bu iki yüzlülüğe isyan ediyoruz. Ey Batı, Doğu Guta'da şehit edilen bu insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size bunlar adil davranıyor diyeceğiz. Sizin demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terörden şikayet hakkı yok.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.