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Mavi listedeki o terörist etkisiz hale getirildi

'nda önceki gün ölü ele geçirilen 3 teröristten birinin, arananlar listesinde mavi kategoride yer alan örgütün sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu Osman Özel olduğu belirlendi.

O terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, önceki gün bölgesinde sürdürdüğü hava destekli operasyonda eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen 3 terörist, etkisiz hale getirildi.

Devam eden operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde mavi kategoride yer alan terör örgütü 'nın sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu Osman Özel olduğu tespit edildi.

Ekipler, bölgede yaptığı aramalarda 2 piyade tüfeği, 210 fişek, 10 şarjör, 6 el bombası, bir termal silah dürbünü, bir pil bloğu, 2 el telsizi, 3 batarya, çok miktarda elektrik kablosu, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirdi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda ele geçirilen silah ve teçhizatlara el konulduğu, diğer yiyecek ve yaşam malzemelerinin olay yerinde imha edildiği bildirildi.

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  • 08 Nisan 2018, Pazar 20:27
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