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Yol Durumu
  1. O terörist etkisiz hale getirildi

kaçırmaya hazırlanıyor

iç savaşının en tartışmalı bölgelerinden olan Deyrizor'da; , leri kaçırmaya hazırlanıyor. Uydu görüntülerinde petrol sahasında tanker yığınakları yapılıyor.

ABD petrol kaçırmaya hazırlanıyor

iç savaşının en tartışmalı bölgesi olan Deyrizor, savaşın başından bu yana paylaşılamıyor. Bir tarafta / diğer tarafta ise ve bölgede hakimiyet alanı oluşturmaya çalışıyor.

Bu alana sahip olabilmek için verilen mücadele zaman zaman çatışmalara neden olurken, ABD bölgeyi sahiplenme yolunda sinsi adımlar atıyor.



PETROL TANKERLERİ BÖLGEDE
ABD'nin bölgeyi ile savunarak üs oluşturma oplitikaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Bölgede tesislerinin yanlarında üslenen ABD ve PKK'lılar bölgeden ham petrol kaçırıyor.

Uydudan alınan fotoğraf karelerinde Petrol tesislerinin yanında onlarca akaryakıt tankerinin hazırda beklediği görülürken, tankerlerin sevkiyat için bölgede bulunduğu belirtiliyor.



TOPRAKTAN PETROL FIŞKIRIYOR
Suriye'nin en büyük petrol sahası olan Deryrizor, ABD, Rusya ve İran'ın olduça fazla tartıştığı bir bölge. Rusya geçtiğimiz yıl içerisinde YPG'nin bölgeye konuşlanmaması için 'de bulunan gemi ve denizaltlarından füzeler ateşlemişti.

YPG'nin bölgedeki hakimiyetini kurması neticesinde İran, Rusya ve rejim hep bilikte bölgeye taciz saldırıları gerçekleştirmiş, hatta bu saldırılar içerisinde Rusya'nın bölgede paralı askerler kullandığı ortaya çıkartılmıştı

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  • 08 Nisan 2018, Pazar 20:48
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