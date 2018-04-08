;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanlığı'ndan Doğu Guta kınaması

Jet sı soruşturmasında yeni gelişme

'da düşen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği 'e ait özel jetle ilgili soruşturmasının, İran yerine ya da başka bir Avrupa ülkesinde yapılabileceği öğrenildi. Uzmanlar, yer değişikliğinin İran'ın uzun yıllar ambargodan dolayı havacılık alanında geri kalması nedeniyle olabileceğini belirtti.

Jet kazası soruşturmasında yeni gelişme
'e ait özel jetin Dubai'den Istanbul'a dönerken Iran'da düşmesinin ardından, nedenine ilişkin araştırmanın olay yeri olan Iran'da yapılacağı açıklandı. İki pilot, bir hostes ile birlikte 11 kişinin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili yapılacak teknik araştırma öncesinde de TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti için tescilin olduğu 'den bir ekip ile uçak üreticisi 'dan bir ekibin soruşturmada yer alacağı öğrenildi.

Havacılık uzmanları ise 'dan kaynaklanan çeşitli nedenlerden dolayı kaza nedenine ilişkin soruşturmanın Kanada veya bir Avrupa ülkesinde yapılabileceğini kaydetti. Uzmanlar, uzun yıllar ambargodan dolayı havacılık alanında da kapalı kutu olan Iran'da, teknik yetersizlik görülmesi halinde soruşturmanın yer değiştireceğini ifade etti. Buna göre de ilk olarak Bombardier'ın genel merkezinin bulunduğu Kanada veya bakım tesislerinin olduğu bir Avrupa ülkesinin seçilebileceği aktarıldı.
Etiketler: , , , ,
  • 08 Nisan 2018, Pazar 16:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar