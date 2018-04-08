Başbakan Yıldırım Afganistan'daki Türk Üssü'nde konuştu

Başbakan Binali Yıldırım Afganistan'daki Türk Üssü'nde konuştu. İşte o konuşmadan satırbaşları..

"Burada yaptığınız görev, Türkiye'deki silah arkadaşlarınız Fırat Kalkanı operasyonu'nda Zeytin Dalı Operasyonu'nda yaptıklarından farklı değil. Kahraman ordumuz bulunduğu her yerde, barış için huzur için, refah için vardır. Bosna'da derdimiz barıştı, Kosova'da tek meselemiz barıştı, ve burada Afganistan'da tek amacımız var barışı sağlamak. Bizim askerimiz El Bab'da, Suriye'de hep barış için vardır."

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ"

"Afrin'de halk askerimizi bağrına bastı, çünkü onları DEAŞ'tan, PKK/YPG'den kurtarmıştır. Bir yerde türk askeri varsa, orada emniyet, hakkaniyet barış vardır. Değerli kardeşlerim burada sizlere özellikle birinden bahsetmek istiyorum. Fahrettin Paşa 1. Dünya Savaşı'nın en önemli isimlerinden biri. Kendisi Medine'yi savunduğundan dolayı, kendisine Medine Kaplanı denmiştir. Daha sonra kendisi Afganistan'a büyükelçi olarak atanmıştır. Onun buraya atanması Afganistan'la olan dostluğumuzu göstermektedir. Türk halkı İstiklal harbi sırasında onların desteklerini asla unutamaz. Afgan halkının yanında olmak bizim gururumuzdur. Görevinizi en iyi şekilde yaptığınız için, sizinle gurur duyuyor, iftihar ediyoruz. Size Başkomutanımız, ve 81 milyon Türk milletinin selamını getirdim. Şehitlerimizi yad ediyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Bugün burada sizinle beraber aynı karanavada kaşık sallayan, güvenlik için omuz omuza mücadele eden Azeri kardeşlerimizi de saygı ve sevgiyle selamlıyorum. "