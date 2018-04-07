Oses başarı!

Adıyaman'dan İstanbul'a uzanan başarı hikayesi, herkesi imrendirdi. 43 yaşındaki Osman Yaşar, 1987 yılında İstanbul'a göç etti. Daha önce hiç bilmediği bu şehirde, 100 liraya aldığı el arabası ile çiğköfte satmaya karar verdi. El emeği çiğköftesini, İstanbullular çok sevdi. Bu sayede ilk dükkanını açan Yaşar, hızla yükseldi. Yıllar sonra Türkiye'nin en büyük perakende markalarından biri olup adından söz ettirdi. OSES Grup Yönetim Kurulu Başkanı olan Osman Yaşar, o kadar büyüdü ki talebe yetişemedi. Yetersiz kalınca ilk çiğköfte makinesini icat etti. Ardından İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Konya ile Almanya Stuttgart'ta OSES markasına ait fabrika devreye girdi. "100 Büyük Franchise
Şirketi" arasında birinciliğe yükseldi!
ÖNLÜĞÜNÜ GİYDİ...
Türkiye'de 800 şubeye ulaşan OSES'in kurucusu Yaşar'ın öyküsü, Murat Şahin'in de dikkatini çekti. Kaleme aldığı kitabında 100 liralık seyyar arabadan ve yıllık 100 milyon liraya ulaşan hayat hikayesine yer verdi. Önceki gün gerçekleştirilen kitabın tanıtım toplantısında Osman Yaşar, beyaz önlüğünü giydi. 25 yıl önce kullandığı seyyar arabasıyla konuklara çiğ köfte ikram etti. Yükselişinin sırrını şöyle dile getirdi: "Genç girişimci kardeşlerimizin bu kitaptan çok fayda göreceğine inanıyorum. Sevginiz ne kadar büyükse işiniz de o kadar büyür..."
Erdoğan YAPIK
Şirketi" arasında birinciliğe yükseldi!
ÖNLÜĞÜNÜ GİYDİ...
Türkiye'de 800 şubeye ulaşan OSES'in kurucusu Yaşar'ın öyküsü, Murat Şahin'in de dikkatini çekti. Kaleme aldığı kitabında 100 liralık seyyar arabadan ve yıllık 100 milyon liraya ulaşan hayat hikayesine yer verdi. Önceki gün gerçekleştirilen kitabın tanıtım toplantısında Osman Yaşar, beyaz önlüğünü giydi. 25 yıl önce kullandığı seyyar arabasıyla konuklara çiğ köfte ikram etti. Yükselişinin sırrını şöyle dile getirdi: "Genç girişimci kardeşlerimizin bu kitaptan çok fayda göreceğine inanıyorum. Sevginiz ne kadar büyükse işiniz de o kadar büyür..."
Erdoğan YAPIK
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