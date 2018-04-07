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  1. Erdoğan talimat vermişti! İlk görüntüler geldi

'nun ayarını bozan !

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sınıra giderek kahraman Mehmetçik'e sanatçıların verdiği desteği içine sindiremeyen Genel Başkanı Kemal 'nun hırçınlığının nedeni belli oldu.


Bir araştırma şirketinin her ay düzenli olarak için yaptığı raporun tartışıldığı MYK'da , sonuçları görünce çılgına döndü.

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 09:55
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