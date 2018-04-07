Bir araştırma şirketinin her ay düzenli olarak CHP için yaptığı raporun tartışıldığı MYK'da Kılıçdaroğlu, sonuçları görünce çılgına döndü.
Kılıçdaroğlu'nun ayarını bozan anket!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sınıra giderek kahraman Mehmetçik'e sanatçıların verdiği desteği içine sindiremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hırçınlığının nedeni belli oldu.
Etiketler: Kılıçdaroğlu , CHP , Anket , seçim , oy oranı
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