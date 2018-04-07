Beştepe'deki 15 Temmuz Müzesi'nden ilk görüntüler
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Beştepe’de kurulacak 15 Temmuz Müzesi’nin ilk çalışmaları başladı. Darbe girişiminin yıldönümünde açılan 15 Temmuz Anıtı ile bütünlük sağlayacak müze açık ve kapalı alan olmak üzere tasarlandı.
Etiketler: 15 Temmuz , müze , Ankara , Cumhurbaşkanı Erdoğan
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