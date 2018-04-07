;
Yol Durumu
  1. Almanya'da terör alarmı!

Gemi yalıya böyle çarptı! İşte panik anları

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Yalının yan tarafında bulunan restorandaki vatandaşların panik anı kameraya böyle yansıdı.

  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 17:56
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar