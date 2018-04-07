Gemi yalıya böyle çarptı! İşte panik anları
İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen "Vitaspirit" adlı dökme yük gemisi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Yalının yan tarafında bulunan restorandaki vatandaşların panik anı kameraya böyle yansıdı.
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