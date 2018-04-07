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Münster'de bir araç kalabalığın arasına daldı

Münster'de bir araç kalabalığa daldı, ölü ve yaralılar var

Almanyada terör alarmı!

'nın batısındaki Münster kentinde bir minibüs kalabalığa daldı, ölü ve yaralılar var. Alman polisi, minibüsün Kiepenkerl heykelinin yer aldığı bölgedeki yayaların arasına dalması sonucu ölülerin olduğunu doğrularken, saldırganın da ölenler arasında olabileceğini belirtti.

Alman basını 3 ölü, 30 yaralı olduğunu belirtirken, bir saldırısı olup olmadığı konusu ise netlik kazanmadı.

Münster şehir merkezi kordon altına alındı. Civar kentlerden yaralılar için helikopter takviyesi istendi. Kordon altına alınmış bölgede patlayıcı araması yapılıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 17:56
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