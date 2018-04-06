Karakutu gözaltında

Tarihler 19 Aralık 2016'yı gösterdiğinde Ankara silah sesleriyle yankılandı. Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir fotoğraf sergisinin açılış törenine katılan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, silahlı saldırıya uğradı. Karlov hayatını kaybederken olay yerinde intihar eden zanlının eski polis Mevlüt Mert Altıntaş olduğu anlaşıldı. Altıntaş'ın FETÖ ile bağlantıları ortaya çıkarken dün önemli bir gelişme yaşandı.
Karlov suikastıyla ilgili soruşturma kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki "abisi" olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı Şahin S. gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen şüphelinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü açıklandı. "Ahmet" kod adını kullandığı tespit edilen Şahin S.'nin, Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu vurgulandı. BTK'den ihraç edilen Şahin S.'nin, Altıntaş'ın örgüt içinde radikalleşmesinde etkili olduğu, örgütün talimatlarını Altıntaş'a ilettiği ve saldırganın faaliyetlerini organize ettiği saptandı.
Katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın kara kutusu olarak bilinen Şahin S.'nin sorgusu sürüyor.
Karlov suikastıyla ilgili soruşturma kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki "abisi" olduğu tespit edilen eski BTK çalışanı Şahin S. gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen şüphelinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü açıklandı. "Ahmet" kod adını kullandığı tespit edilen Şahin S.'nin, Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu vurgulandı. BTK'den ihraç edilen Şahin S.'nin, Altıntaş'ın örgüt içinde radikalleşmesinde etkili olduğu, örgütün talimatlarını Altıntaş'a ilettiği ve saldırganın faaliyetlerini organize ettiği saptandı.
Katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın kara kutusu olarak bilinen Şahin S.'nin sorgusu sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.