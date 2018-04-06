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Karakutu gözaltında

’nın Büyükelçisi suikastıyla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Saldırgan Altıntaş’ın ’deki “abisi” olduğu tespit edilen Şahin S. gözaltına alındı. Zanlı, katilin e-maillerini silmekle suçlandı...

Karakutu gözaltında
Tarihler 19 Aralık 2016'yı gösterdiğinde silah sesleriyle yankılandı. Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'ndeki bir fotoğraf sergisinin açılış törenine katılan 'nın Ankara Büyükelçisi , silahlı saldırıya uğradı. Karlov hayatını kaybederken olay yerinde intihar eden zanlının eski polis olduğu anlaşıldı. Altıntaş'ın ile bağlantıları ortaya çıkarken dün önemli bir gelişme yaşandı.


Karlov suikastıyla ilgili soruşturma kapsamında saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki "abisi" olduğu tespit edilen eski çalışanı Şahin S. gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen şüphelinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü açıklandı. "Ahmet" kod adını kullandığı tespit edilen Şahin S.'nin, Altıntaş'ın maillerini silen kişi olduğu vurgulandı. BTK'den ihraç edilen Şahin S.'nin, Altıntaş'ın örgüt içinde radikalleşmesinde etkili olduğu, örgütün talimatlarını Altıntaş'a ilettiği ve saldırganın faaliyetlerini organize ettiği saptandı.



Katil Mevlüt Mert Altıntaş'ın kara kutusu olarak bilinen Şahin S.'nin sorgusu sürüyor.
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