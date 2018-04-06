Isparta'da Abdullah B., dün sevgilisiyle tartıştı. İkili, ayrıldı. Bu durumu kabullenmeyen genç adam alkol almaya başladı. Göl kıyısına gitti, intihara kalkıştı. İhbar üzerine gelen ekipler, kız arkadaşından da yardım istedi. B, 'Eğer beni tutuklamazsanız bu göle kendimi atıp öldüreceğim' dedi. Yaklaşık 1 saat süren çaba sonucu Abdullah B. ikna edildi.
İntihar şov!
Göl kıyısında intihar girişiminde bulunan genç, polisin çabaları sonucu ikna edildi.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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