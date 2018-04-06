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şov!

Göl kıyısında girişiminde bulunan genç, polisin çabaları sonucu ikna edildi.

İntihar şov!
Isparta'da Abdullah B., dün sevgilisiyle tartıştı. İkili, ayrıldı. Bu durumu kabullenmeyen genç adam alkol almaya başladı. Göl kıyısına gitti, a kalkıştı. İhbar üzerine gelen ekipler, kız arkadaşından da yardım istedi. B, 'Eğer beni tutuklamazsanız bu göle kendimi atıp öldüreceğim' dedi. Yaklaşık 1 saat süren çaba sonucu Abdullah B. ikna edildi.
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