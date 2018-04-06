;
Yol Durumu
  1. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ'den bir farkı yok
  2. Ucuz Siyaset

’nde arama

Beşiktaş Belediyesi’nde arama
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün 'ne dün operasyon düzenledi. Ekipler, belediye başkan yardımcılarının odalarında arama yaptı. Bilgisayarları incelenmeye alındı. Bu arada Beşiktaş Belediye Başkanı soruşturma kapsamında daha önce görevden alınmıştı. Yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırılmıştı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı da 17 Ocak'ta açığa alınmıştı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar