İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Beşiktaş Belediyesi'ne dün operasyon düzenledi. Ekipler, belediye başkan yardımcılarının odalarında arama yaptı. Bilgisayarları incelenmeye alındı. Bu arada Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar soruşturma kapsamında daha önce görevden alınmıştı. Yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırılmıştı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı da 17 Ocak'ta açığa alınmıştı.
Beşiktaş Belediyesi’nde arama
Etiketler: Beşiktaş Belediyesi , Murat Hazinedar
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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