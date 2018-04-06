Acı Gurbet

Almanya'nın Ingolstadt kenti yakınlarındaki Geimersheim'da hobi bahçesinde, gurbetçi Adem Demirel'in cesedi bulundu. Polis, Demirel'in vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğunu açıkladı. Bir Rus kadınla evli ve iki çocuk babası olan Demirel cinayetini aydınlatmak için 7 kişilik 'Hobi Bahçesi' adlı bir özel komisyon kuruldu. Polis Demirel'in yakınları, iş arkadaşları ve komşularını sorguya çekti. Anne Hayriye Demirel "Oğlumu kim, niçin öldürdü. Kimseyle sorunu yoktu" diye feryat etti. Demirel'in cenazesi memleketi Aydın'da toprağa verilecek.