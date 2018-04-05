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'da 'li başkan parka kendi büstünü yaptırdı

Belediye Başkanı İrfan Mandalı'nın kendi büstünü parka yaptırmasını eden AK Partililer, büste siyah çelenk bıraktı.

Tekirdağda CHPli başkan parka kendi büstünü yaptırdı

Yerel yönetimlerde hizmetleriyle gündeme gelemeyen 'li belediyeler, yine skandallarıyla gündemde. Bu kez adres 'ın ilçesi.

Kapaklı Belediyesinin CHP'li başkanı İrfan Mandallı, ilçedeki Bülent Ecevit Parkı'na kendi büstünü yaptırdı.

BÜSTE PROTESTO
İlçede tartışmaları da beraberinde getiren büstü eden AK Partililer, büste siyah çelenk bıraktı.

4 YILDIR TEK HİZMET HEYKEL
Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Kapaklı İlçe Başkanı Salih Bezgin, belediye başkanının 4 yıldır tek icraatının dikmek olduğunu söyledi.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 15:44
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