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  1. Eskişehir'de üniversitede katliam

yi böyle savunmuştu

Türkiye tarihinin en kritik temel atma töreni sonrası nükleer teknolojiye hala karşı çıkmayı sürdürürken, arşivlerden 9. Cumhurbaşkanı 'in nükleer teknoloji için sarf ettiği sözler ortaya çıktı.

Süleyman Demirel nükleer enerjiyi böyle savunmuştu

Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı , Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini birlikte attı.,

Türkiye'ye yapılan 20 milyar dolarlık yatırım, yurt dışında olduğu gibi yurt içinde de bazı odakları rahatsız etti.

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, santralin yapılmaması için AİHM'e Türkiye'yi şikayet edeceğini açıkladı. 'nin bu açıklamasına HDP'den de destek sesleri yükseldi.

SÜLEYMAN DEMİREL NE DEMİŞTİ
Tartışmalar sürerken 9. Cumhurbaşkanı 'in yle ilgili söylediği sözler ortaya çıktı.

"NÜKLEER ENERJİ ŞART"
TRT Arşiv'de yer alan görüntülerde; gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirel'in "Nükleer santral, sadece santral değil. Nükleer teknoloji. Nasıl ki Türkiye, elektriğin gerisinde kalmış. Nükleer teknolojinin de gerisinde kaldı. 30 sene gerisindeyiz. Nükleer teknolojinin 2000'li yıllarda insanlığa ne vereceği, daha şimdiden düşünülüyor. Çok şey verecektir. Elektriği de teknolojisi de şart.

"BUNLARI TARTIŞMAK BİLE..."
Bence bunları tartışmak bile geride kaldığımızın işaretidir." ifadelerini kullandığı duyuluyor.

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  • 05 Nisan 2018, Perşembe 15:25
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