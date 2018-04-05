Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılması kararlaştırıldı.
ADI ZEYTİN DALI
Söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam köyü yakınlarında açılması planlandığı kapının adı da Zeytin Dalı olacağı belirtildi. Söz konusu gümrük kapısı 1-2 ay içerisinde hizmete girecek.
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