;
Yol Durumu
  1. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bir şok daha
  2. Savcı bin 700'er yıl hapis cezası istedi

'a yeni sınır kapısı: Zeytin Dalı

'e ların ulaştırılabilmesi amacıyla yeni bir açılıyor.

Hataya yeni sınır kapısı: Zeytin Dalı

'e ların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla 'dan bölgeye geçiş için yeni bir açılması kararlaştırıldı.

ADI ZEYTİN DALI
Söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam köyü yakınlarında açılması planlandığı kapının adı da Zeytin Dalı olacağı belirtildi. Söz konusu gümrük kapısı 1-2 ay içerisinde hizmete girecek.

Etiketler: , , ,
  • 05 Nisan 2018, Perşembe 14:06
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar