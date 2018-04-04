Yine sarı bela!

İstanbul Eminönü'nde bir süre gezen karı koca iki Arap turist, Eyüpsultan'a gitmek için taksiye bindi. Taksici turistleri saat 17.30 sıralarında Eyüpsultan Feshane Durağı'na getirdi. Şoför, turistler 15 lira uzatınca, trafik olduğu için başka bir yoldan geldiğini iddia edip 12 lira daha vermeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine taksiden inen Arap turistler ve şoför arasında tartışma başladı. 12 lira daha almadığı için sinirlenen şoför, karı-kocaya el kaldırdı. Saldırmak istedi. Şoförün turistlere saldırdığını gören genç bir vatandaş, "Sen bunlara 12 lira için mi vuracaksın" diyerek tepki gösterdi. Cebinden çıkardığı 12 lirayı, şoföre verdi. İstediği parayı almasına rağmen tekrar bağırmaya başlayan şoföre çevredeki bir esnaf da "Kadına da el kaldıramazsın, bin arabana git" diye çıkıştı. Vatandaşlar taksiciyi zorla arabasına bindirerek gönderdi. Tartışma anı bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.



