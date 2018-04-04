

Adana'da tartıştığı eski kocasını sıcak su ve kızgın yağ döküp, satırla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan kadınının yargılanmasına başlandı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu Emine Sayar (40) ile Sayar'ı olay sırasında hafif şekilde yaraladığı iddiasıyla tutuksuz olan eski eşi Ayhan Akdemir(42) ve avukatları katıldı.