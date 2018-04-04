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bu kadını konuşmuştu! Kocası mahkemede ilk kez görüntülendi…

'da eski kocasını sıcak su ve döküp, satırla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan şüpheli, hakim karşısına çıktı. savunmasını yaparken üzerindeki kıyafeti çıkartıp vücudundaki yanık yara izlerini mahkeme heyetine gösterdi.


'da tartıştığı eski kocasını sıcak su ve döküp, satırla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan kadınının yargılanmasına başlandı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu (40) ile Sayar'ı olay sırasında hafif şekilde yaraladığı iddiasıyla tutuksuz olan eski eşi (42) ve avukatları katıldı.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 13:01
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