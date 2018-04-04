Kahramanın adı

Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan UMKE görevlisi Burak Tatar'ın şahadetinin ardından çıkan detay ağlattı. Oğlunu TAKVİM'e anlatan baba Yahya Tatar (49), evladının Afrin Hareketi'ne katılmak için arkadaşının ismini sildirip kendisininkini yazdırdığını söyledi. Tatar "Benimle lokantada işçilik yaparak okudu, sabahlara kadar ders çalıştı. Devletimizin desteği ile memur oldu. Afrin'e gitmeyi çok istedi, kendi adı çıkmayınca, 'Bekleyemem' deyip listeyearkadaşının yerine kendi isminiyazdırdı. Hendek operasyonları, Fırat Kalkanı, Sarıkamış, Cerablus'ta canlar kurtardı. Afrin'de şehit düştü. Ne mutlu bana. O zaten şehit olmaya gitti, şükür de şehit oldu. Vatan selamette ya acım da yok gözyaşım da. İki evladım bir de ben varım, devletim istesin hemen cepheye gideyim" dedi.
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