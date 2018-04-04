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Kahramanın adı

Kahramanın adı
Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan görevlisi 'ın şahadetinin ardından çıkan detay ağlattı. Oğlunu TAKVİM'e anlatan baba Yahya Tatar (49), evladının Hareketi'ne katılmak için arkadaşının ismini sildirip kendisininkini yazdırdığını söyledi. Tatar "Benimle lokantada işçilik yaparak okudu, sabahlara kadar ders çalıştı. Devletimizin desteği ile memur oldu. Afrin'e gitmeyi çok istedi, kendi adı çıkmayınca, 'Bekleyemem' deyip listeye arkadaşının yerine kendi ismini yazdırdı. Hendek operasyonları, Fırat Kalkanı, Sarıkamış, 'ta canlar kurtardı. Afrin'de şehit düştü. Ne mutlu bana. O zaten şehit olmaya gitti, şükür de şehit oldu. Vatan selamette ya acım da yok gözyaşım da. İki evladım bir de ben varım, devletim istesin hemen cepheye gideyim" dedi.


Tülay CANBOLAT
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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