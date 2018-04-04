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Erdoğan, ’in mezarını ziyaret etti

, 'nin Kurucu Genel Başkanı 'in 21. vefat yıldönümü nedeniyle, Beştepe'deki kabrini ziyaret edip dua etti.

Erdoğandan anlamlı ziyaret
, vefatının 21'nci yıl dönümünde 'nin kurucu Genel Başkanı 'in kabrini ziyaret etti.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrinde dua etti ve ibrikle su döktü.



Erdoğan'a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Ankara milletvekili de eşlik etti. Tuğrul Türkeş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı rağmen büyük bir vefa örneği göstererek babasının kabrini ziyaret ettiğini söyledi.



Türkeş, "Sayın Cumhurbaşkanımız gelirken Millet Cami'nin hocasını getirmiş. Babamın kabri başında dua ettik, birlikte su döktük" dedi. 2019 seçimlerine AK Parti ile MHP 'cumhur ittifakı' ile girmeye hazırlanırken Erdoğan, geçen senede Türkeş'in kabrini ziyaret etmişti. Erdoğan ziyaret esnasında vatandaşlarla da sohbet etti. Erdoğan, merhum Türkeş ile ilgili geçen yıl yaptığı değerlendirmede, "Merhum Türkeş'i, ömrünü Türkiye'ye ve Türk milletine hizmete adamış bir devlet ve siyaset adamı olarak daima saygıyla hatırlayacağız." demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Türkeş'in mezarına su döktükten sonra dua etti.



Erdoğan'ın ziyaretine merhem Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik etti.



Erdoğan ziyaret esnasında vatandaşlarla da sohbet etti.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 19:01
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