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  1. Erdoğan'dan anlamlı ziyaret

’da ’ye ait lise kapandı



Frankfurt kenti yakınlarındaki Oberursel'de faaliyet gösteren, 'ye bağlı "" lisesinin faaliyetlerini bu yılın ocak ayı itibariyle sonlandırdığı bildirildi. Sadece Türk kökenlilerin değil 'daki müslüman azınlığın da çocuklarını FETÖ okullarından alması üzerine örgütün sözde eğitim kurumlarında büyük bir mali kriz yaşandığı öğrenildi. 15 Temmuz ihanetinin ardından Almanya'daki Türk azınlığın protesto etmesi üzerine Zaman Almanya gazetesi de kapanmıştı.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba 19:08
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