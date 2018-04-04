Akşener'den Afrin'e giden sanatçılara skandal tehdit
FETÖ ağzıyla açıklamalar yapmaktan kaçınmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni bir skandala daha imza attı. Daha önce PKK'nın marşını parti şarkısı yapan Akşener şimdi de Afrin'e Mehmetçiğe desteğe giden sanatçıları tehdit etti. Akşener: "Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi.
Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında sanatçı ve sporcuların bulunduğu ünlü isimlerin sınır ziyaretine ilişkin soruyu yanıtladı. Akşener, "Partisinin metal yorgunluğunun bitirilmesiyle ilgili olarak, nasıl kahraman ordumuzu bir manivela olarak kullanıldıysa, bu seferde benzer bir magazinsel bir tavır. Ben öncelikle Sayın Erdoğan'a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak çok tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz" dedi.
Etiketler: FETÖ , PKK , meral akşener
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