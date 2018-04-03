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Başbakanı'nın çocukları 'nün öğrencisi

MİT'in 'da düzenlediği ve 6 'cüyü kıskıvrak yakalayarak Türkiye'ye getirdiği operasyonun ardından FETÖ'cülere sahip çıkan Kosova Başbakanı Haradinaj'ın bu tepkisinin arkasında yatan gerçek ortaya çıktı.

Kosova Başbakanının çocukları FETÖnün öğrencisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanı Haradinaj'a yönelik "Kimin talimatıyla bu adımı attın" sözleri sonrası, 'nün eğitim imamı firari 'in itiraf gibi açıklaması ortaya çıktı.

FETÖ'CÜLERİN AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ
Kosova Başbakanı, Türkiye'ye teslim edilen FETÖ'cülerin meclis önünde bekleyen ailelerini ziyaret etmiş, bundan sonra bu tür olayların yaşanmayacağının sözünü vermişti.

"ÇOCUKLARI OKULLARIMIZDA ÖĞRENCİ"
Hasan Demir'in internet üzerinden verdiği röportaj ise itiraf niteliğinde:

"Kosova Meclis Başkanı'nın, Başbakan'ın ve bir çok yetkilinin çocukları hâlen bizim okullarımızda öğrenci."

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  • 03 Nisan 2018, Salı 07:12
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