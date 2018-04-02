Mehmet Aydın'a 3 kez Kıbrıs tatilinde eşlik ettiğini anlatan Çolak ifadesinde "Kıbrıs'a gittiğimizde kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında bulunurdu. Odasına girdiğim zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüm. Odaya hayat kadınlarının geldiğini de biliyorum. 2-3 günlük gidişler olurdu. Kıbrıs tatillerini bu şekilde değerlendirirdi" sözlerine yer verdi.
Tosun'un kumar ve kokain partileri!
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın geçmişte yakın korumalığını yapan Cafer Çolak verdiği ifadede çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Etiketler: Çiftlik Bank , Sakarya , Mehmet Aydın , Kıbrıs
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