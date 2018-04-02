;
Yol Durumu
  1. Hacettepe'de FETÖ operasyonu
  2. CHP-HDP ittifak için el sıkıştı

Tosun'un kumar ve kokain partileri!

CEO'su 'ın geçmişte yakın korumalığını yapan Cafer Çolak verdiği ifadede çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'a 3 kez tatilinde eşlik ettiğini anlatan Çolak ifadesinde "Kıbrıs'a gittiğimizde kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında bulunurdu. Odasına girdiğim zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüm. Odaya hayat kadınlarının geldiğini de biliyorum. 2-3 günlük gidişler olurdu. Kıbrıs tatillerini bu şekilde değerlendirirdi" sözlerine yer verdi.

Etiketler: , , ,
  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 09:32
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar