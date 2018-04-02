Tosun'un kumar ve kokain partileri!

Mehmet Aydın'a 3 kez Kıbrıs tatilinde eşlik ettiğini anlatan Çolak ifadesinde "Kıbrıs'a gittiğimizde kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında bulunurdu. Odasına girdiğim zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüm. Odaya hayat kadınlarının geldiğini de biliyorum. 2-3 günlük gidişler olurdu. Kıbrıs tatillerini bu şekilde değerlendirirdi" sözlerine yer verdi.