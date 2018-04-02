Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 4 ilde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi..
Dört ilde FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent ile ilgili FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Ankara merkezli 4 ilde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Etiketler: FETÖ
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