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Dört ilde operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent ile ilgili /PDY soruşturması kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Dört ilde FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili yürütülen soruşturması kapsamında Ankara merkezli 4 ilde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerinde toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir" denildi..

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 09:36
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