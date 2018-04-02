Türkiye hafta sonunu güneşli geçirdi. Özellikle bahar havasının hissedildiği 1 Nisan'da vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Fakat Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi.
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! (02 Nisan 2018 hava durumu tahminleri)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleriyle ilgili son raporları açıkladı. Bu raporlara göre İstanbul'da hava bugün nasıl olacak? Ankara'da hava bugün nasıl olacak? İzmir'de hava bugün nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? Bugün hava kaç derece? gibi sorularınızın cevapları haberimizde...
Etiketler: Hava durumu , marmara denizi , Doğu Karadeniz , Meteoroloji , İstanbul , İzmir , Ankara
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