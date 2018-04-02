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'den uyarı üstüne uyarı! (02 Nisan 2018 tahminleri)

Genel Müdürlüğü tahminleriyle ilgili son raporları açıkladı. Bu raporlara göre 'da hava bugün nasıl olacak? 'da hava bugün nasıl olacak? 'de hava bugün nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? Bugün hava kaç derece? gibi sorularınızın cevapları haberimizde...

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı!

Türkiye hafta sonunu güneşli geçirdi. Özellikle bahar havasının hissedildiği 1 Nisan'da vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Fakat 'den son dakika uyarı geldi.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 07:09
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