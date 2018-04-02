Halk otobüsünde kabus

İstanbul'un göbeği Mecidiyeköy'den Ortaköy'deki evine gitmek için saat 22.00 sıralarında halk otobüsüne binen üniversite öğrencisi genç kız, şoför dehşeti yaşadı. Şubat ayında gerçekleşen olayda, iddiaya göre 19 yaşındaki genç kız tüm yolcular inince otobüste tek kaldı. Ortaköy'de inmek isteyen L.M. düğmeye bastı ancak şoför A.A. durakta durmadı. İddiaya göre, otobüsü durak dışında bir yerde durduran şoför, aracın ışıklarını da kapatıp genç kızın yanına gitti. Kendisiyle konuşmak istediğini ve kimseyi aramamasını söyledi. Şoföre tepki gösteren L.M. ise cep telefonuyla ailesini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine otobüs şoförü kapıları açtı. Araçtan inen L.M., polise giderek şikâyetçi oldu.