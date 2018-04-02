İstanbul'un göbeği Mecidiyeköy'den Ortaköy'deki evine gitmek için saat 22.00 sıralarında halk otobüsüne binen üniversite öğrencisi genç kız, şoför dehşeti yaşadı. Şubat ayında gerçekleşen olayda, iddiaya göre 19 yaşındaki genç kız tüm yolcular inince otobüste tek kaldı. Ortaköy'de inmek isteyen L.M. düğmeye bastı ancak şoför A.A. durakta durmadı. İddiaya göre, otobüsü durak dışında bir yerde durduran şoför, aracın ışıklarını da kapatıp genç kızın yanına gitti. Kendisiyle konuşmak istediğini ve kimseyi aramamasını söyledi. Şoföre tepki gösteren L.M. ise cep telefonuyla ailesini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine otobüs şoförü kapıları açtı. Araçtan inen L.M., polise giderek şikâyetçi oldu.
Halk otobüsünde kabus
Bindiği halk otobüsünde son yolcu olarak kalan üniversiteli L.M., inmek için düğmeye bastı. Durakta durmayan şoför bir süre sonra aracın iç ışıklarını da kapatarak genç kızın yanına gitti ve "Konuşmak istiyorum. Kimseyi arama" dedi. L.M. tepki gösterip ailesini arayınca aracın kapılarını açan şoförün 18 yıla kadar hapsi istendi.
Etiketler: İstanbul , Ortaköy , cinsel taciz
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