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lar 'cülere de kucak açıyor

teröristlere kucak açmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günelrde 'ye yardım sözü veren Fransa'da bugün de 'cülere kucak açılıyor.

Fransızlar FETÖcülere de kucak açıyor

Terörün dini, dili olmuyor ancak Avrupa teröristlere kuak açmaya, koruyup kollamaya ve "insan hakları" bahanesiyle ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

ile kol kola yürüyen , 'cüler ile iş birliği yapıyor.

FETÖ'CÜ YAYLA İLE RÖPORTAJ
sonrasında 'den kaçan FETÖ'cülerden biri olan , Avrupa'da Türkiye karşıtı kara propaganda faaliyetleri yürütüyor. Hem de Fransa ile ortaklaşa.

Bir televizyon kanalına röportaj veren yayla, Türkiye'nin Afrin'de uyguladığı terör karşıtı harekatı, teröre hizmet ediyormuş ve ile iş birliği gerçekleştiriyormuş gibi lanse etti. Fransız kanalına istihbarı ve stratejik bilgiler sunan Yayla, Türkiye'ye kötülemeye çalıştı.

TERÖRİSTLERİN YENİ ADRESİ: FRANSA
Avrupa DEAŞ, YPG/ ve son zamanlarda da FETÖ'cü teröristlerin sığınma yeri oldu. Özellikle 15 Temmuz sonrasında ABD ile Avrupa'yı tercih eden FETÖ'cüler, son zamanlarda da Fransa'yı tercih etmeye başladılar. Özellikle Avrupa basını ile el ele hareket eden FETÖ'cüler, Zeytin Dalı Harekatı da dahil olma üzere bir çok alanda Türkiye karşıtı kara propaganda faaliyeti uyguluyor.

Fransa geçtiğimiz haftalarda da YPG/PKK'ya yönelik yardım sözlerinin bulunduğunu açıklamış, daha sonra ise bu sözleri yalanlamıştı.

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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi 13:00
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