Terörün dini, dili olmuyor ancak Avrupa teröristlere kuak açmaya, koruyup kollamaya ve "insan hakları" bahanesiyle ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

YPG ile kol kola yürüyen Fransa, FETÖ'cüler ile iş birliği yapıyor.

FETÖ'CÜ YAYLA İLE RÖPORTAJ

15 Temmuz sonrasında Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerden biri olan Ahmet Yayla, Avrupa'da Türkiye karşıtı kara propaganda faaliyetleri yürütüyor. Hem de Fransa ile ortaklaşa.





Bir Fransız televizyon kanalına röportaj veren yayla, Türkiye'nin Afrin'de uyguladığı terör karşıtı harekatı, teröre hizmet ediyormuş ve DEAŞ ile iş birliği gerçekleştiriyormuş gibi lanse etti. Fransız kanalına istihbarı ve stratejik bilgiler sunan Yayla, Türkiye'ye kötülemeye çalıştı.

TERÖRİSTLERİN YENİ ADRESİ: FRANSA

Avrupa DEAŞ, YPG/PKK ve son zamanlarda da FETÖ'cü teröristlerin sığınma yeri oldu. Özellikle 15 Temmuz sonrasında ABD ile Avrupa'yı tercih eden FETÖ'cüler, son zamanlarda da Fransa'yı tercih etmeye başladılar. Özellikle Avrupa basını ile el ele hareket eden FETÖ'cüler, Zeytin Dalı Harekatı da dahil olma üzere bir çok alanda Türkiye karşıtı kara propaganda faaliyeti uyguluyor.

Fransa geçtiğimiz haftalarda da YPG/PKK'ya yönelik yardım sözlerinin bulunduğunu açıklamış, daha sonra ise bu sözleri yalanlamıştı.