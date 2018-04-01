Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını sürdüren şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde yaşamını yitirdi.
"Güneş Topla Benim İçin" isimli şarkının da söz yazarı Tamer'in cenazesinin, yarın Turgutreis Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Gümüşlük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.
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