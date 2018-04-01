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hayatını kaybetti

Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen , 81 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü yazar hayatını kaybetti

Muğla'nın ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşamını sürdüren şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen , geçirdiği rahatsızlık nedeniyle evinde yaşamını yitirdi.

"Güneş Topla Benim İçin" isimli şarkının da söz yazarı Tamer'in cenazesinin, yarın Turgutreis Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazı sonrası Gümüşlük Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

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  • 01 Nisan 2018, Pazar 00:31
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