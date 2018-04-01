FETÖ ağzıyla açıklamalar yapmaktan kaçınmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeni bir skandalı daha ortaya çıktı
Akşener'in kongre şarkısı PKK'lıların çıktı!
Etiketler: meral akşener , FETÖ , PKK , İyi Parti
FETÖ ağzıyla açıklamalar yapmaktan kaçınmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yeni bir skandalı daha ortaya çıktı
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