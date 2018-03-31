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Ünlüler fena dolandırıldı!

Bir gün herkesin başına gelebilecek dolandırıcılık hikayeleri, bu ünlülerin de başına geldi. İşte ünlülerin dolandırılma hikayeleri...



Sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 5 yıla kadar hapsi istenen model Çağla Şıkel, yaptığı açıklamada muhasebecisini suçladı.
  • 31 Mart 2018, Cumartesi 18:38
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