Terör örgütü PKK yandaşları bu kez de Stuttgart / Königstrasse'de yürüdü. Alman hükümetinin terör örgütünün simgelerini yasaklamış olmasına rağmen, PKK'nın Almanları bile rahatsız eden eylemlerinin polis korumasında yapılması dikkat çekiyor.
Almanya'da toplu terör eylemi
PKK kendisine her fırsatta kol kanat geren Almanya’da yine eylem yaptı. Yürüyüş yapması sözde yasak olan terör örgütü, bu sefer de LGBT yürüyüşü adı altında Stuttgart sokaklarında gösteri yaptı.
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