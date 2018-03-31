;
Yol Durumu
  1. Ünlüler fena dolandırıldı!

'da toplu terör eylemi

kendisine her fırsatta kol kanat geren ’da yine eylem yaptı. Yürüyüş yapması sözde yasak olan terör örgütü, bu sefer de yürüyüşü adı altında Stuttgart sokaklarında gösteri yaptı.



Terör örgütü yandaşları bu kez de Stuttgart / Königstrasse'de yürüdü. Alman hükümetinin terör örgütünün simgelerini yasaklamış olmasına rağmen, PKK'nın Almanları bile rahatsız eden eylemlerinin polis korumasında yapılması dikkat çekiyor.

Etiketler: , ,
  • 31 Mart 2018, Cumartesi 19:48
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar