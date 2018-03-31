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Şener firari 'cüleri dan bombaladı

Gazeteci , gecesi şekilden şekile giren 'cü 'ya 'daki FETÖ'cülerin yakalanmasının ardından üzerinden cevaplar verdi.

Şener firari FETÖcüleri sosyal medyadan bombaladı

, geçtiğimiz günlerde 'da düzenlediği operasyonla 'deki 'cülerin ABD ve diğer ülkelere kaçmasını organize eden 6 proje terör örgütü üyesini paketleyerek ülkeye getirmişti.

KERİM BALCI KUDURDU
Bu operasyonun ardından yurt dışında kaçak olarak yaşayan FETÖ'cüler de ayaklandı.

gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milleti meydanlara çağırınca şekilde şekile girererk "doğru mu" diye sorulan soran, 'deki kaçak FETÖ'cü da "Altı arkadaşımızın Kosova'da hukuksuzca alıkonulmasını protesto edeceğiz. Arkadaşlarımız özgürlüklerine kavuşmalı!!!" şeklinde paylaşım yaptı.

NEDİM ŞENER'DEN ÜST ÜSTE CEVAPLAR
Ancak Balcı'ya beklemediği tokat gazeteci 'den geldi.

15 Temmuz sürecinden sonra her platformda proje terör örgütü FETÖ yapılanmasını anlatan Şener "Ulan şerefsiz Kerim, altın nesil diye binlerce insanı zehirleyip Akın İpek beslemesi olarak İngilizlere sığınıp yaşıyorsun orada. Darbe gecesinin aşağılık köpeği"

"Kerim itinin arkadaşı, şerefsiz Fetö'cü" ve

"Köpek dostları kızmasın zira köpekler dostluğu ve sadakatıyla bilinir. Kırılanlardan özür dilerim. Ama bir Fetö'cü ailesini vatanını satan aşağılık bir yaratıktır, bazıları da bunun gibi İngiliz ajanıdır." paylaşımlarıyla FETÖ'cülere üst üste karşılıklar verdi.

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  • 31 Mart 2018, Cumartesi 22:41
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