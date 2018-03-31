Kürt teyze Barzani'nin muhabirine böyle ders verdi

IKBY'de yayın yapan Rudaw'ın Türk askerini kötüleme çabası olumsuz sonuçlandı. Birçok kez şansını deneyen muhabir her seferinde Kürt teyzeden gereken cevabı aldı.

MUHABİR HER DENEMEDEN ELİ BOŞ DÖNDÜ

Rudaw'ın muhabiri Erbil'in Eşme Köyü'nde yaşayan Kürt teyzeye mikrofon uzatıp; "Türk askeri buraya geldi mi, Türk jetleri burayı bombaladı mı?" soruları sordu. Bu sorulara "hayır" cevabını veren teyze, ardından da "Neden bizim okul, yol, su sorunlarımızı sormazsın da Türk askerini sorarsın" diyerek muhabiri adeta köşeye sıkıştırdı.



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