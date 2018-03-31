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Şanlı Türkiye

Basketbolcu , girdiği bunalımdan çıkamadı. İlaçlarını bıraktı. saplantısı nedeniyle aylardır havalimanında yaşamaya başladı. Dramıyla yürek yakan sporcuya tüm Türkiye’den destek yağdı

Şanlı Türkiye
Psikolojik sorunlar yaşayan basketbolcu 'nın dramı, Türkiye'yi kahretti. 23 yaşındaki Şanlı, 11 yaşındayken annesini trafik kazasında kaybetti. Babası Mehmet Şanlı, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Mehmet'e sürekli işkence etti. Mehmet, baba şiddeti ve annesini kaybetmenin verdiği yıkımla kabus dolu günler geçirdi. Ancak basketbolcu olma hayalinden asla vazgeçmedi. Tüm yaşadıklarına rağmen hayalini gerçekleştirdi. 2.04 cm boyu ve basketteki başarılarıyla adından söz ettirdi. Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta basketbol oynayan Şanlı, geleceğin yıldızları arasında gösterildi. Ancak kötü bir çocukluk geçirdiği için psikolojik sorunlar yaşayan Şanlı'nın durumu kötüleşti. İlaç tedavisini bırakan ve kariyerine son veren sporcu, takımına girmeyi saplantı haline getirdi. Geçtiğimiz aylarda ABD'ye gitmek için 'na gitti. Daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Şanlı, tedaviyi reddetti.



Yine hastaneden havalimanına döndü. Her gün havalimanında yatıp, ABD uçuşlarını takip etti. Aylardır havalimanında kalan Şanlı için, Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) harekete geçti. Yetkililer, Şanlı'nın babasıyla irtibat kurdu. Ancak baba Mehmet Şanlı, "Ben ilgilenmiyorum" dedi. Şanlı'nın dramından etkilenen vatandaşlar, yardım seferberliği ilan etti. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar, havalimanı santralini arayarak Şanlı'ya yardım etmek istedi. Yardımların ardı arkası kesilmedi. Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da Mehmet Şanlı'ya her türlü yardımı yapacaklarını bildirdi.
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