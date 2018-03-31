Şanlı Türkiye

Psikolojik sorunlar yaşayan basketbolcu Mehmet Şanlı'nın dramı, Türkiye'yi kahretti. 23 yaşındaki Şanlı, 11 yaşındayken annesini trafik kazasında kaybetti. Babası Mehmet Şanlı, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Mehmet'e sürekli işkence etti. Mehmet, baba şiddeti ve annesini kaybetmenin verdiği yıkımla kabus dolu günler geçirdi. Ancak basketbolcu olma hayalinden asla vazgeçmedi. Tüm yaşadıklarına rağmen hayalini gerçekleştirdi. 2.04 cm boyu ve basketteki başarılarıyla adından söz ettirdi. Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta basketbol oynayan Şanlı, geleceğin yıldızları arasında gösterildi. Ancak kötü bir çocukluk geçirdiği için psikolojik sorunlar yaşayan Şanlı'nın durumu kötüleşti. İlaç tedavisini bırakan ve kariyerine son veren sporcu, NBA takımına girmeyi saplantı haline getirdi. Geçtiğimiz aylarda ABD'ye gitmek için Atatürk Havalimanı'na gitti. Daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Şanlı, tedaviyi reddetti.
Yine hastaneden havalimanına döndü. Her gün havalimanında yatıp, ABD uçuşlarını takip etti. Aylardır havalimanında kalan Şanlı için, Gençlik ve Spor Bakanlığı olmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) harekete geçti. Yetkililer, Şanlı'nın babasıyla irtibat kurdu. Ancak baba Mehmet Şanlı, "Ben ilgilenmiyorum" dedi. Şanlı'nın dramından etkilenen vatandaşlar, yardım seferberliği ilan etti. Yurdun dört bir yanından vatandaşlar, havalimanı santralini arayarak Şanlı'ya yardım etmek istedi. Yardımların ardı arkası kesilmedi. Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı OsmanAşkın Bak ve Türkiye Basketbol FederasyonuBaşkanı Hidayet Türkoğlu da Mehmet Şanlı'yaher türlü yardımı yapacaklarını bildirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.