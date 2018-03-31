Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir, isimden numara veya numaradan isim sorgulama yapabilen uygulamalar için yoğun şikayet geldiğini belirterek "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta dayanağı bulunmaksızın ilgili kişilerin iletişim bilgilerinin paylaşımını yapan internet siteleri ve uygulamalar tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetinin derhal durdurulması gerekmektedir." dedi.
O uygulamalar için flaş açıklama! Derhal durdurun…
Cep telefonlarında isimden numara veya numaradan isim sorgulama yapabilen uygulamalarla ilgili önemli bir açıklama geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Bilir açıklamasında bu tür uygulamaların kanunla yasaklandığını ve derhal durdurulması gerektiğini söyledi. Bilir, ayrıca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak elde edildiği yönünde tespite ulaşılan internet siteleri ve uygulamalar hakkında gerekli hukuki sürecin de başlatıldığını belirtti.
Etiketler: kişisel veri , 25 Ocak , İnternet
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