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Mahkemeden 70 uygulamaya erişim engeli

GetContact uygulaması ile başlayan isim sorgulama ve rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalar için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği son dakika kararına imza attı. Buna göre 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli getirildi

Mahkemeden 70 uygulamaya erişim engeli
ANKARA 1. Sulh Ceza Hakimliği, son dönemde hızla kullanımı yaygınlaşan GetContact uygulaması ile gündeme gelen telefon numarasından isim sorgulayarak rehberlik hizmeti veren mobil uygulamalar ilgili önemli bir karara imza attı.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) talebi üzerine GetContact'ın da aralarında bulunduğu 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli getirilmesini kararlaştırdı.

Başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenme ve numara bulma imkanı sunan GetContact, son günlerde en popüler uygulamalardan birisi haline gelmişti. Uygulamanın kullanan kişinin rehberinde kayıtlı olan numara ve isimleri kopyalayarak kendi veritabanına dahil ederek, kişisel verilerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ifade ediliyordu.

Erişime engellenen site ve uygulamalar şöyle:



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  • 29 Mart 2018, Perşembe 19:50
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