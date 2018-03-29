Mahkemeden 70 uygulamaya erişim engeli

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) talebi üzerine GetContact'ın da aralarında bulunduğu 70 numara bul uygulama ve sitesine erişim engeli getirilmesini kararlaştırdı.
Başkalarının rehberinde nasıl kayıtlı olunduğunu öğrenme ve numara bulma imkanı sunan GetContact, son günlerde en popüler uygulamalardan birisi haline gelmişti. Uygulamanın kullanan kişinin rehberinde kayıtlı olan numara ve isimleri kopyalayarak kendi veritabanına dahil ederek, kişisel verilerin güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ifade ediliyordu.
Erişime engellenen site ve uygulamalar şöyle:
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