Neşe Sapmaz’dan duygulandıran mesaj

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu YavuzYılmaz, Aralık 2017'de canına kıydı. Hayatını kaybeden Yavuz Yılmaz, sevenlerini gözü yaşlı bıraktı. Yavuz Yılmaz'ın eski nişanlısı Neşe Sapmaz ise duygu dolu bir paylaşım yaptı. Sapmaz, sosyal medya hesabından vefat eden Yavuz Yılmaz'ın kendisi hakkında dünya aşıklar gününde yazdığı notu paylaştı.
Sapmaz mesajında, "Meftunumanlıyormusun? Tarih:15 Kasım 2017Yer: Four SeasonsSultanahmetRestoranı... Ben o anda mutluluktan ağlıyorum, gözyaşlarıma engel olamıyorum. Ah bilemezdim, hiç bilemezdim. Ve şu an nasıl özlüyorum. Çünkü yoksun. Yaşadıklarımı ve hissettiklerimi ne söylersem söyleyeyim anlatmam mümkün değil. Sadece dua ediyorum. Bundan daha güzel bir aşk olabilir mi? İşte böyle sevdi beni. Benim sevgilim" ifadelerini kullandı.
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