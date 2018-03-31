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’dan duygulandıran mesaj

Neşe Sapmaz’dan duygulandıran mesaj
Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz, Aralık 2017'de canına kıydı. Hayatını kaybeden , sevenlerini gözü yaşlı bıraktı. Yavuz Yılmaz'ın eski nişanlısı Neşe Sapmaz ise duygu dolu bir paylaşım yaptı. Sapmaz, sosyal medya hesabından vefat eden Yavuz Yılmaz'ın kendisi hakkında dünya aşıklar gününde yazdığı notu paylaştı.



Sapmaz mesajında, "Meftunum anlıyor musun? Tarih: 15 Kasım 2017 Yer: Four Seasons Sultanahmet Restoranı... Ben o anda mutluluktan ağlıyorum, gözyaşlarıma engel olamıyorum. Ah bilemezdim, hiç bilemezdim. Ve şu an nasıl özlüyorum. Çünkü yoksun. Yaşadıklarımı ve hissettiklerimi ne söylersem söyleyeyim anlatmam mümkün değil. Sadece dua ediyorum. Bundan daha güzel bir aşk olabilir mi? İşte böyle sevdi beni. Benim sevgilim" ifadelerini kullandı.
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