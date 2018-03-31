Erdoğan: Siz yolunuza biz yolumuza!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ümraniye Kongresi'nde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

DEAŞ bahanesiyle güney sınırımıza kurulmaya çalışılan terör kuşağını paramparça ettik.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şu ana kadar 3.821 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütünün senelerdir yaptığı tahkimata rağmen 58 gün gibi çok kısa bir süre içerisinde Afrin'i teröristlerden temizledik.

Batı'dan arayan bir iki tane lider var. Bunlarla aramızda çok renkli görüşmeler geçti. Baktık ki beklediğimiz neticeyi alamıyoruz, onlara bir şey söyledik: Siz yolunuza, biz yolumuza...

Siz NATO'da beraber olan ortağınızla değil de terör örgütleriyle beraber hareket ediyorsanız, buyurun devam edin. Siz Elysee Sarayı'nda teröristleri ağırlayabilirsiniz. Bir başkası da zaten Almanya'da, o da bakıyorsun sarayda ağırlama yapıyor, mahkumiyeti olduğu halde bunu yapıyor. Ne yaparsanız yapın. Biz hukuktan ayrılmadan, bu ülkede şehitlerimizin hukukunu sonuna kadar savunacağız ve bu ülkenin topraklarına roketlerle saldıranlara da bunun hesabını soracağız.



Türkiye'nin son yıllardaki en temiz, en ahlaki askeri operasyonu olan Afrin Harekatı sebebiyle eleştirenlerin mesela, İsrail'in şu anda Gazze'de dün yaptığı katliam için kayda değer bir itiraz dile getirdiklerini duydunuz mu? Neredeler? Ben dün akşam Sayın Trump'a da söyledim; 'Bunlara müdahale etmeyecek misiniz?' dedim. Kimse bunları görmüyor. Biz ise bu tür katliamların içinde değiliz.